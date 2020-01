Priyanka Chopra e Richard Madden protagonisti di Citadel dei fratelli Russo per Amazon (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Priyanka Chopra e Richard Madden nella serie Amazon dei fratelli Russo con versioni localizzate tra cui l’Italia La star di Quantico di origini indiane Priyanka Chopra e l’attore scozzese Richard Madden di Bodyguard, I Medici e Game of Thrones, saranno i protagonisti del mega progetto internazionale di Amazon Citadel prodotto da Anthony e Joe Russo. Citadel è un thriller dalle ramificazioni globali, costruito, un po’ come la piattaforma che lo ospita, da un nucleo centrale con lo spirito globale e una serie di versioni locali. Tra le già annunciate versioni nazionali ce ne è una Italiana e una Indiana con quella messicana appena aggiunta. Patrick Moran, ex presidente di ABC Studios sta lavorando dallo scorso ottobre al progetto Citadel, e l’ingaggio di Chopra è in parte legato al rapporto instaurato dai due all’epoca di Quantico. Citadel, prodotto con ... Leggi la notizia su dituttounpop

