Nuova Hyundai i10: prezzo, caratteristiche tecniche e interni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nuova Hyundai i10: prezzo, caratteristiche tecniche e interni Dopo anni di costante crescita e innovazione, la Hyundai anche nel 2020 punta a migliorarsi ulteriormente. La prima Nuova vettura pronta a sbarcare sul mercato è la piccolina di casa, la i10, disponibile nelle concessionarie a partire dal prossimo mese di febbraio. Si tratta della terza generazione della citycar della casa sudcoreana, che per l’Europa verrà prodotta nello stabilimento turco di Izmit. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Ecco come sarà la prossima Hyundai i10 Rispetto alla predecessora, questa avrà un design più curato e moderno mentre, dal punto di vista delle dimensioni, non cambierà nulla in lunghezza, con i suoi 367 centimetri che testimoniano un adattamento totale per un comodo uso in città, ma non solo. Per il resto è stata di poco allargata e ribassata. La Nuova Hyundai ... Leggi la notizia su termometropolitico

motori_it : Hyundai: le foto spia della nuova Tucson - sole24ore : Nuova Hyundai i10, la prova della nuova generazione che si compra a 99 euro al mese - jacopogiliberto : RT @sole24ore: Nuova Hyundai i10, la prova della nuova generazione che si compra a 99 euro al mese -