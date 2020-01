Napoli, Lobotoka si presenta: «Sono in un top club» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stanislav Lobotka si è presentato come nuovo giocatore del Napoli. Le parole del centrocampista ai canali della federazione slovacca Sono arrivate le prime parole di Stanislav Lobotka come nuovo giocatore del Napoli. Ecco le parole del centrocampista sui canali della Federazione slovacca. Napoli – «Arrivo in Serie A, in un grande club che ha obiettivi importanti. È un passo avanti per la mia carriera». HAMSIK – «Sono davvero felice di arrivare nel suo ex club. Per ogni slovacco che viene in Italia o direttamente a Napoli, è bello che Marek sia stato qui qui perché ha reso il calcio slovacco un’eccellenza. Che cosa mi ha detto? Mi ha consigliato di essere me stesso. Dovrò lavorare e mostrare chi Sono». OBIETTIVI – «Cercherò di conquistare un posto da titolare, anche se so che non sarà facile. Ci Sono grandi giocatori qui, quindi devo lavorare sodo, ma credo che ... Leggi la notizia su calcionews24

