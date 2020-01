Madalyn Davis perde la vita precipitando da una scogliera (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Madalyn Davis, ventunenne britannica, ha perso la vita nella mattinata di domenica, 12 dicembre 2020, precipitando da una scogliera in Australia. La scogliera di Diamond Bay Reserve a Sydney è un post molto bello dove molte persone vanno a farsi immortalare. Ecco cosa sarebbe successo a Madalyn Davis, secondo il racconto degli amici che erano con lei. Madalyn Davis, 21 anni, è caduta da una scogliera alta 30 metri nella Diamond Bay Reserve a Sydney intorno alle 6:30 nella mattinata di domenica, 12 gennaio 2020. Secondo la polizia, la ragazza era stata a una festa a Vaucluse sabato sera. Lei e sette amici avevano deciso di dirigersi verso le scogliere nelle prime ore di domenica e aspettare l’alba. Si pensa che si siano arrampicati su una recinzione, scavalcandola, per sedersi sul bordo di una ... Leggi la notizia su bigodino

