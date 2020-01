Luigi Favoloso chiama Barbara d’Urso, la conduttrice: “Sta bene” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ennesimo colpo di scena nel caso della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. L’ex di Nina Moric, scomparso ormai da 18 giorni, ha dato notizie di se. A dare l’annuncio è stata Barbara d’Urso che ha affermato di aver ricevuto una telefonata da Favoloso poco prima dell’inizio di Pomeriggio 5. Luigi Favoloso chiama Barbara d’Urso “Alle ore 16.22, quindi prima della nostra diretta, ci ha telefonato Luigi Mario Favoloso” esordisce così Barbara d’Urso. “Ci ha telefonato usando una scheda non italiana. È stata una telefonata che è durata circa mezz’ora. Luigi Mario Favoloso sta bene, non è in Italia. È all’estero, a noi ha anche detto esattamente in che nazione è, ci ha pregato di non dirlo perché non vuole farlo sapere”. La padrona di casa poi, senza scomporsi, ha sganciato la bomba. “Ci ha raccontato tante cose, che tutto quello che è stato detto è falso. Ci ha raccontato una ... Leggi la notizia su thesocialpost

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - zazoomblog : Luigi Favoloso in fuga dall’Italia: il motivo è molto grave - #Luigi #Favoloso #dall’Italia: #motivo - Italia_Notizie : Sparizione Luigi Favoloso, la telefonata alla d'Urso: 'Sta bene, è all'estero' -