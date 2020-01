LIVE Juventus-Udinese 2-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: si riparte a Torino! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Seconda frazione cominciata come il primo tempo: dominio Juventus. 46′ Fuori Teodorczyk, dentro Lasagna negli ospiti. 46′ Si riparte all’Allianz Stadium! INIZIO SECONDO TEMPO 21.35 La Juventus conclude il primo tempo in vantaggio per 2-0 dominando l’Udinese: la Vecchia Signora è avanti grazie alle reti di Gonzalo Higuain, dopo uno scambio con La Joya, e il rigore di Dybala. Palo di Bentancur: friulani vittima sacrificale sin qui. FINE PRIMO TEMPO 45′ 1 minuto di recupero. 44′ Cross interessante di Ter Avest per Sema: spazza la difesa casalinga. 42′ Ci prova Sema: tiro a lato. 40′ PALO DI BENTANCUR! Provvidenziale l’intervento di Nicolas. 39′ La squadra di Gotti non ha creato nessuna occasione sin qui. 37′ La Juventus continua a premere il piede ... Leggi la notizia su oasport

