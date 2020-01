LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Eckhoff infallibile: vittoria e pettorale giallo ma Wierer è sul podio: terza! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12: La polacca Hojnisz chiude 11ma e fa scalare al 14mo posto Sanfilippo, mentre Vittozzi è sempre settima 15.09: Herrmann chiude al 12mo posto, Gontier sbaglia due volte in piedi, tre errori in tutto 15.07: Sanfilippo è 12ma al traguardo con 1’31″6 di ritardo, Carrara senza errori nel primo poligono è 30ma 15.04: Perde tanto Wierer nell’ultima parte della gara e chiude al terzo posto a 36″ 15.03: Sanfilippo decima al km 6.7, ci sono tre azzurre nelle prime 10 all’ultima rilevazione 15.02: Wierer perde tanto rispetto a Oeberg, 5″ di ritardo quando mancano 800 metri al traguardo 15.01: Tandrevold, dopo l’errore a terra, sbaglia in piedi, due errori per Herrmann 15.00: Wierer ha un solo secondo di vantaggio su Oeberg al km 6.1. In ballo c’è la leadership della classifica 14.59: Al traguardo ... Leggi la notizia su oasport

