Libia | “2mila combattenti siriani partiti dalla Turchia a sostegno di Sarraj”

La tregua è ancora in vigore, nonostante sia saltata la firma dell'accordo a Mosca per il cessate il fuoco tra il premier riconosciuto dalle Nazioni unite e sostenuto dalla Turchia, Fayez al-Serraj, contro quelle del generale Khalifa Haftar, appoggiato da Russia, Egitto ed Emirati arabi, che rifiuta un ipotetico ruolo di mediazione di Ankara proprio perché "non neutrale". Ma a Tripoli continuano ad arrivare i rinforzi per Sarraj: il Guardian dà conto dell'arrivo di duemila combattenti siriani partiti dalla Turchia per combattere a fianco delle forze di Sarraj. Un dispiegamento iniziale di 300 combattenti della seconda divisione dell'Esercito nazionale siriano, organizzazione ombrello di gruppi ribelli siriani finanziato dalla Turchia, secondo il Guardian ha lasciato la Siria il 24 dicembre, seguito da un contingente di altri 350 uomini il 29 dicembre.

