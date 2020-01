Juventus, Sarri: «L’Inter le prova tutte. Su Ronaldo…» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il tecnico della Juventus Sarri ha commentato la vittoria conquistata in Coppa Italia contro l’Udinese Maurizio Sarri ha analizzato la prestazione offerta dalla Juventus in Coppa Italia contro l’Udinese: «Abbiamo fatto una buona partita. L’Inter? È normale che provino di tutto per andare al top, è un campionato punto su punto. Dobbiamo pensare solo a noi e migliorare». «Bernardeschi in questo ruolo può fare bene. Emre Can? Non mi interessa il mercato, volevo mettere Pjaca che non giocava da tempo. Ronaldo ha la sinusite, nel pomeriggio ha avuto un’alterazione della temperatura e con il dottore abbiamo deciso di mandarlo a letto», ha concluso il tecnico bianconero ai microfoni di Rai Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

