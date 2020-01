Giovanni Custodero e l’eutanasia, la fidanzata: “L’avrebbe chiesta” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giovanni Custodero è il ragazzo di 27 anni morto dopo una lunga battaglia contro un tumore che lo aveva colpito. La sua fidanzata Luana, 22 anni, ha detto che se l’eutanasia fosse stata legale Giovanni l’avrebbe chiesta. Il 27enne, affetto da un sarcoma osseo, ha voluto essere sedato profondamente per i suoi ultimi giorni di vita, così da non soffrire più. Giovanni è morto domenica 12 Gennaio 2020. Luana e Giovanni si erano conosciuti nel 2015, nel ristorante dove lui faceva il cameriere. Ex calciatore del Fasano, da tutti descritto come un ragazzo pieno di vita, era innamoratissimo della sua fidanzata. “Dopo il primo ricovero” ha raccontato a Repubblica Luana “Giovanni mi disse: ‘Ho il tumore, sei sicura di voler restare con me?’ Domanda assurda, lui era il mio amore”. Giovanni Custodero e l’eutanasia La giovane ragazza è rimasta ... Leggi la notizia su notizie

