Gasperini reagisce contro il pubblico di Firenze | «Figli di p*****a saranno loro»

Gian Piero Gasperini non ha accettato l'attacco ricevuto dalla tifoseria di Firenze che, nel corso del match di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta, lo ha più volte apostrofato con l'appellativo di «Figlio di puttana». L'allenatore della Dea, a fine partita, è una furia. Non può credere che una tifoseria si rivolga in questo modo a un tecnico di una squadra ospite. Per questo si arrabbia con il pubblico di Firenze. LEGGI ANCHE > Ancora cori contro Balotelli nel corso della partita Brescia-Lazio Gasperini dice che i Figli di puttana sono i tifosi della Fiorentina

