Due donne Nasa concludono la prima passeggiata spaziale al femminile nonostante un piccolo intoppo nel tragitto (Di giovedì 16 gennaio 2020) La prima passeggiata spaziale tutta al femminile del 2020 si è conclusa. La missione è infatti stata portata a termine, seppur con un piccolo imprevisto. Come nell’ottobre 2019, le protagoniste sono state ancora Christina Koch e Jessica Meir. Le due, entrambe del team Nasa – l’agenzia spaziale Usa -, si sono date appuntamento per andare nello spazio per predisporre l’installazione di tre batterie al litio, le batterie di nuova generazione che hanno meritato il Nobel per la Chimica 2020. Un compito che ha richiesto circa sei ore di lavoro. Piccolo intoppo nel tragitto: Christina Koch, mentre fluttuava, ha perso la telecamera che era posizionata sul suo casco e che riprendeva ogni secondo della missione in tempo reale. La cosa non ha comunque impedito alle ragazze di continuare a fare quello che stavano facendo, nonostante qualche difficoltà: «Perdere la ... Leggi la notizia su open.online

