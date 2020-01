Dazi - Stati Uniti e Cina firmano la pace (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gli Stati Uniti e la Cina hanno firmato il tanto atteso accordo per porre fine alle tensioni commerciali in atto da ormai quasi due anni. L'intesa, firmata dal presidente americano Donald Trump e dal vice premier cinese Liu He, riguarda non solo beni agricoli e servizi ma anche prodotti manifatturieri, a partire dalle autovetture di produzione statunitense. Vale 200 miliardi. Il nuovo accordo commerciale, frutto della prima delle trattative tra i due paesi, prevede che Pechino si impegni ad aumentare gli acquisti di merci e servizi statunitensi per un valore di 200 miliardi di dollari, in modo da ridurre l'enorme disavanzo commerciale degli Usa nei loro confronti. Dal canto loro, gli statunitensi si impegnano a congelare gli ulteriori aumenti dei Dazi sulle importazioni cinesi (sempre per 200 miliardi) da tempo annunciati da Trump, ma finora mai applicati. Inoltre, è ... Leggi la notizia su quattroruote

