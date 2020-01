Biathlon, Eckhoff non sbaglia più e domina la Sprint di Ruhpolding. Una caparbia Wierer è terza (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La norvegese Tiril Eckhoff ritrova la perfezione al tiro e domina la Sprint femminile di Ruhpolding (Germania), dove si sta disputando la quinta tappa della Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon. L’undicesima vittoria in carriera vale alla ventinovenne nativa di Bærum per la prima volta il pettorale giallo di leader della classifica generale, ottenuto per soli tre punti strappandolo dalle spalle di una Dorothea Wierer comunque molto positiva. L’azzurra, nonostante un’enorme pressione sulle spalle dovuta al fatto di aver saputo in pista ciò che l’avversaria era stata in grado di fare, mantiene estrema lucidità e trova il sesto zero della carriera, che le vale il terzo posto e trentaduesimo podio (decimo nel format). Nonostante ciò il distacco è veramente importante, 37″, e in chiave Inseguimento di domenica la faccenda resta oltremodo complicata se il passo ... Leggi la notizia su oasport

