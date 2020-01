Bianca Guaccero lascia la Rai per passare a Sky? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo solo due edizioni, Bianca Guaccero potrebbe lasciare la conduzione di Detto Fatto, il tutorial show in onda su Rai 2 nel primo pomeriggio. Come ricordiamo, infatti, l'attrice e conduttrice pugliese prese il posto di Caterina Balivo, passata su Rai 1 alla conduzione di Vieni da me, nel settembre 2018.Stando ad un'indiscrezione pubblicata sul settimanale Chi, infatti, Bianca Guaccero avrebbe deciso di lasciare la Rai ed avrebbe già siglato, in gran segreto, un accordo che la legherebbe a Sky. Per quanto riguarda il prossimo progetto televisivo dell'attrice che, oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, festeggia il suo 39esimo compleanno, si tratterà di un format completamente nuovo che andrà in onda nella fascia mattutina. Non ci sono ulteriori indiscrezioni riguardanti il canale Sky dove il programma verrà trasmesso. Guillermo Mariotto a ... Leggi la notizia su blogo

lovevery87 : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero @JonathanKash Buon compleanno bianca !!!sei bravissima veramente - mariu_ginevra : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero @JonathanKash Tantissimi auguri di buon compleanno a bianca guaccero brava e bella… - NellyEffe : #DettoFattoRai2 #DettoFatto MA SOLO IO HO LA SHIP DI GIAMPAOLO GAMBI E BIANCA GUACCERO? MA PERCHÉ NON SI AMANO? -