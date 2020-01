Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 15 gennaio 2020 | Trono classico o over? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Uomini e Donne Anticipazioni oggi 15 gennaio Trono classico o over? Terzo appuntamento della settimana per Uomini e Donne, il programma televisivo più seguito del primo pomeriggio dal pubblico di Canale 5, sempre in cerca delle Anticipazioni. Il dating show condotto da Maria De Filippi vede protagonisti, per questo mercoledì, i cavalieri e le dame del Trono over. Protagonista del Trono più amato è nella puntata di oggi è Armando Incarnato, con la conduttrice che gli chiederà di fare chiarezza sui vari fronti aperti. Di seguito, le Anticipazioni della puntata di mercoledì 15 gennaio 2020, in onda su Canale 5. Uomini e Donne Anticipazioni puntata del 15 gennaio 2020, cosa succede Nella puntata di oggi parlerà del Trono over. Protagonista è soprattutto Armando Incarnato, dopo che nei giorni scorsi c’erano state varie segnalazioni in merito a delle sue presunte frequentazioni fuori ... Leggi la notizia su tpi

