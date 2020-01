Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: a Flachau ennesimo capitolo del duello Shiffrin-Vlhova (Di martedì 14 gennaio 2020) Mikaela Shiffrin vs. Petra Vlhova atto quinto. Si ripropone ancora una volta in stagione il duello tra i rapid gates tra l’americana e la slovacca. Questo è il tema principale dello odierno slalom di Flachau, nella cornice spettacolare che solo la night race austriaca riesce a dare. Una sfida che promette assolutamente scintille dopo quanto successo a Zagabria. Infatti in terra croata Vlhova ha semplicemente dominato, infliggendo a Shiffrin una delle sconfitte più pesanti della propria carriera. La slovacca ha vinto con un oltre un secondo di vantaggio sulla rivale, con la terza staccata addirittura di tre secondi e mezzo. Una prestazione semplicemente incredibile e che ha rilanciato le ambizioni di una Vlhova che proverà fino all’ultimo a rientrare in corsa per la Coppa di specialità, anche se lo zero di Levi resta un macigno troppo pesante. Shiffrin ha un ampissimo margine ... Leggi la notizia su oasport

