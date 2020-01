Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello conduttrice con Amadeus (Di martedì 14 gennaio 2020) Francesca Sofia Novello sarà una delle 11 co-conduttrici della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale che andrà in onda su Rai 1, dal 4 all'8 febbraio 2020, e che sarà condotta da Amadeus. La modella ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020 che si è svolta oggi, martedì 14 gennaio, al Teatro del Casinò di Sanremo.Francesca Sofia Novello, modella nata nel 1994 ad Arese, paese in provincia di Milano, è nota soprattutto per essere la fidanzata di Valentino Rossi, il centauro 9 volte campione del mondo, tuttora in attività con la sua Yamaha nel campionato mondiale della MotoGP.Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello conduttrice con Amadeus pubblicato su TVBlog.it 14 gennaio 2020 20:11. Leggi la notizia su blogo

