Rizzoli di Bologna | per la prima volta al mondo è stata ricostruita una caviglia con una

Per la prima volta al mondo è stata ricostruita una caviglia di un uomo con una protesi in 3D. L'incredibile operazione è avvenuta al Rizzoli di Bologna. Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna protagonista di un intervento che ha del sensazionale. Infatti, è stata completamente ricostruita con una protesi in 3D una caviglia di un uomo

