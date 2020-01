Notte Nazionale del Liceo Classico a Napoli: ecco il programma del Gentileschi (Di martedì 14 gennaio 2020) Notte del Liceo Classico 2020: anche l’Artemisia Gentileschi di Napoli aderisce alla sesta edizione dell’iniziativa (che si terrà venerdì 17 gennaio). Venerdì 17 gennaio si svolgerà la sesta edizione di un’iniziativa molto attesa nel mondo della scuola, ovvero la Notte Nazionale del Liceo Classico, che coinvolge circa 500 licei di tutt’Italia. Si tratta di un’iniziativa nata da un’idea del professor Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale (CT), che ha avuto, fin dalla sua prima edizione, un gran numero di adesioni da parte dei licei classici italiani. In contemporanea dalle 18 alle 24, circa 500 Licei Classici d’Italia apriranno le loro porte alla cittadinanza, che potrà seguire gli studenti in performances di vario tipo: dalle maratone di letture di poeti antichi e moderni alle drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera, ... Leggi la notizia su 2anews

