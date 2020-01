Napoli, scontro tra treni nella metropolitana: 5 feriti, nessuno è grave. Macchinista sotto choc (Di martedì 14 gennaio 2020) Sono complessivamente cinque le persone – ferite lievemente – che sono state trasportate in ospedale in seguito allo scontro dei treni della metropolitana di Napoli. Dalle notizie trapelate alle prime ore di questa mattina, 14 gennaio, sembrava che fossero due i feriti, e in gravi condizioni. Secondo quanto conferma il responsabile del 118 nonché referente regionale sanitario delle maxi emergenze, Giuseppe Galano, ad essere trasferiti all’ospedale Cardarelli sono i due macchinisti: uno per trauma toracico e l’altro per trauma cervicale, entrambi non sono ritenuti gravi. Ci sono poi contusi, uno per un trauma lombo sacrale ed un altro per contusioni agli arti inferiori che sono stati trasferiti al Cto. Ed ancora un’altra persona è stata ricoverata per trauma alla mano. Altri passeggeri sono stati medicati sul posto per escoriazioni e soccorsi per lo ... Leggi la notizia su open.online

fanpage : #14gennaio Incidente nella metropolitana di Napoli, scontro tra 2 treni in galleria: ci sono feriti - Agenzia_Ansa : #Scontro fra treni della #metro a #Napoli: macchinista sotto choc e 9 feriti lievi. Incidente intorno alle 7 appena… - SkyTG24 : Napoli, scontro fra treni della metropolitana: 13 feriti -