Lombardia: Terzi, ‘su Trenord slogan, anche in regioni Pd affidamenti e no gare’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Milano, 14 gen. (Adnkronos) – Su Trenord in consiglio regionale si fanno “solo slogan” e “propaganda sulla pelle dei pendolari”. E’ quanto afferma l’assessore regionale della Lombardia a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Claudia Maria Terzi, rispondendo in aula all’interrogazione Pd sul contratto per il servizio ferroviario.‘Non ho mai lesinato critiche anche aspre a Trenord o Rfi, ma era sufficiente leggera la delibera approvata a dicembre per capire che non è stato ancora rinnovato il contratto a Trenord. Le norme europee obbligano a deliberare una pre-informativa per lasciare aperta la porta dell’affidamento diretto e così abbiamo fatto”, sottolinea.“La gara per l’affidamento del servizio ferroviario non è né una panacea né un dogma e non è a priori una garanzia di maggiore qualità. Ricordo che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

cmterzi : ?? Tpl, niente tagli ma applicazione di costi standard. Governo dia alla #Lombardia le risorse che le spettano. - AndreaGiuricin : RT @beriapaolo: @Giacomo75288392 @Marco_Fila @mauroghilardi @AndreaGiuricin @raistolo @riccardomagi @ThManfredi @micheleboldrin @gianlucac1… - beriapaolo : @Giacomo75288392 @Marco_Fila @mauroghilardi @AndreaGiuricin @raistolo @riccardomagi @ThManfredi @micheleboldrin… -