Lo sceneggiatore di Rogue One | A Star Wars Story vorrebbe realizzare un film di Star Fox

Lo sceneggiatore Gary Whitta è rimasto impressionato dai disegni iperrealistici di Star Fox realizzati dal direttore artistico di God of War Raf Grassetti.Grassetti ha condiviso alcune delle sue riprogettazioni di Star Fox su Instagram questo mese, reinventando i personaggi del classico gioco arcade Nintendo come animali umanoidi molto dettagliati e realistici. Questo ha suscitato l'interesse dello scrittore di Rogue One: A Star Wars Story.Retwittando una delle immagini di Grassetti, Whitta - un giocatore di lunga data ed ex giornalista videoludico - ha dichiarato su Twitter: "voglio scrivere questo film animato":

