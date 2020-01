L’aereo ucraino abbattuto in Iran è stato colpito da due missili (Di martedì 14 gennaio 2020) Si complica e assume se possibile aspetti ancor più drammatici la vicenda del Boeing ucraino abbattuto dalla contraerea Iraniana. Mentre le autorità di Teheran fanno sapere che l'autore del video in cui si vedeva un razzo colpire il velivolo, spunta un nuovo filmato da cui risulterebbe che l'aereo con 176 persone a bordo - 145 Iraniani - è stato raggiunto da ben due vettori Leggi la notizia su ilsole24ore

AnnalisaChirico : Il capo dell’aviazione civile iraniana ammette di aver informato il regime delle effettive responsabilità lo stesso… - Agenzia_Italia : = L'aereo ucraino abbattuto in #Iran è stato colpito da due missili = - ilpost : L’Iran ha arrestato un numero non precisato di persone per l’abbattimento dell’aereo ucraino -