Inter Cagliari: cosa devono temere i nerazzurri (Di martedì 14 gennaio 2020) cosa deve temere l'Inter di Conte contro il Cagliari in Coppa Italia. Oltre ai molti cross, soprattutto le ricezioni di Joao Pedro Da quando è passato al 4321, il Cagliari di Maran ha avuto più efficacia nel gioco Interno. Sul centro-sinistra, si è creata una sorta di asse formata da Nainggolan e Joao Pedro, che giocano molto vicini tra di loro. Si vede nella slide sopra. Ancora non si sa chi giocherà, ma l'Inter di Conte, oltre ai cross, dovrà proteggere bene gli spazi tra le linee. Joao Pedro ha infatti grande sensibilità nel leggere la zona di campo in cui ricevere alle spalle della pressione.

