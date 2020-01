Incendio all’inceneritore Accam: al lavoro 7 squadre di pompieri (Di martedì 14 gennaio 2020) Bruttissimo Incendio all’inceneritore di Busto Arsizio: intorno alle 2 del mattino di martedì 14 gennaio le fiamma hanno avvolto l’Accam. Sul posto sono intervenute sette squadre di vigili del fuoco provenienti sia da Varese sia da Milano: per domare il rogo hanno impiegato 90 minuti. Tra le possibili cause, invece, potrebbe esserci la fuoriuscita di olio idraulico dal locale delle turione. L’attività dell’inceneritore, a seguito dell’Incendio, è rimasta sospesa. Busto Arsizio, Incendio all’Accam Paura a Busto Arsizio: nella notte fra lunedì 13 e martedì 14 gennaio un Incendio è divampato all’inceneritore Accam. Sette squadre di vigili del fuoco si sono precipitate sul posto per domare le fiamme che si sono alzate nel cielo. L’intervento di spegnimento del rogo ha necessitato 90 minuti. Fortunatamente le fiamme non hanno invaso la zona ... Leggi la notizia su notizie

