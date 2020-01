I dem aspettano il Super Tuesday (Di martedì 14 gennaio 2020) Le primarie del Partito Democratico statunitense sono prossime all’inizio. Sotto il cielo del pianeta progressista americano la confusione è molta, ma la situazione è tutt’altro che eccellente. Le singole personalità del partito hanno annunciato, una dopo l’altra, la loro intenzione di scendere in campo contro Donald Trump, ma sino ad ora faticano ad emergere linee di tendenza, candidature predominanti o possibili alleanze tattiche. Il recente tentennamento di molti maggiorenti democratici sulla politica estera dopo il caso Soleimani e l’azione a sorpresa di Bernie Sanders che ha attaccato duramente i principali rivali, Elizabeth Warren e Joe Biden, vanno di pari passo con il declinante interesse dei candidati per il primo Stato in cui la corsa alla nomination avrà luogo, l’Iowa. Il prossimo 3 febbraio, infatti, l’Hawkeye State sarà, come da ... Leggi la notizia su it.insideover

