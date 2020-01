Follettina Creation sbarca ad Avanti Un Altro – video (Di martedì 14 gennaio 2020) Come anticipato qualche mese fa, Follettina Creation è sbarcata ad Avanti Un Altro. Da ieri sera la regina di You Tube è entrata a far parte del minimondo del quiz di Paolo Bonolis. La youtuber ha raccontato della sua passione per le bambole ed ha anche svelato perché chiama suo marito ‘Maritozzo con la pazza’. “Marit deriva da marito, tozzo perché ha la panza. Con la panna invece perché lui è dolce”. Dopo il web, Folly è pronta per conquistare la tv! Follettina ad Avanti un Altro: i video. Visualizza questo post su Instagram Follettina ad Avanti Un Altro <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f60d.png" alt=" Leggi la notizia su bitchyf

Avanti un Altro : Paolo Bonolis torna nel preserale di Canale 5. Nel salottino c’è anche Follettina Creation : Follettina Bizzarro e fuori dagli schemi ma ormai tradizionale appuntamento fisso del preserale di Canale 5. torna stasera – dalle 18.50 – Avanti un Altro , il game show di Paolo Bonolis , ormai giunto alla sua nona edizione. Con l’inossidabile presenza di Luca Laurenti, il conduttore – nel giorno dell’Epifania – apre le danze del suo irriverente show, all’interno del quale – in ogni puntata – ...

Follettina Creation sbarca nel minimondo di Avanti un altro : Dopo il successo riscontrato attraverso i suoi video youtube, Follettina Creation è ufficialmente diventata un personaggio televisivo dopo l’apparizione nel salotto di Barbara d’Urso. La donna farà infatti parte del cast della prossima edizione di Avanti un altro , condotto da Paolo Bonolis, a partire dal prossimo 6 gennaio. Il fenomeno di Follettina : dai social alla tv Follettina Creation , nome d’arte di Maria Grazia Catalano, è uno ...

Follettina Creation conquista Canale 5 : ecco in quale programma la vedremo : La notizia circolava già da qualche mese. Ora però è arrivata la conferma: Follettina Creation è un nuovo membro del minimondo di Avanti un Altro! Maria Grazia Catalano, per tutti noi Follettina Creation si aggiunge alla corte di Paolo Bonolis. A quanto pare, la youtuber da oltre 280 mila iscritti, con gli uomini ci sa proprio fare visto che dopo il “maritozzo alla panna”, suo marito, è riuscita a conquistare anche il ...

granato_maria : RT @webbohit: Il debutto di Follettina Creation ad #AvantiUnAltro ?? - PietroDiGregoli : RT @webbohit: Il debutto di Follettina Creation ad #AvantiUnAltro ?? - layout_tkachev : RT @webbohit: Il debutto di Follettina Creation ad #AvantiUnAltro ?? -