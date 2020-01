Epic Games Store continuerà a regalare giochi anche nel 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) Fin dal suo arrivo nel mercato, Epic Games Store è diventato lo Store digitale più odiato dai giocatori PC, questo a causa di una serrata campagna di acquisizione esclusive. Tuttavia da qualche tempo (forse per farsi perdonare), Epic Games ha deciso di regalare titoli gratuiti a cadenza regolare.La cosa è stata presa molto bene dai giocatori e pare che continuerà per tutto il 2020. Epic Games Store vanta ora 108 milioni di clienti su PC che hanno speso un totale di 680 milioni di dollari nell'ultimo anno. pare quindi che il mix di giochi gratuiti, esclusive e una minore tassa di vendita verso gli sviluppatori abbia dato i suoi frutti. Ovviamente lo Store di Epic Games non è ancora abbastanza forte da impensierire Steam, tuttavia le cose potrebbero cambiare tra qualche anno. Cosa ne pensate?Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

