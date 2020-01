Clima folle: CALDO ANOMALO in quasi tutta Europa, FREDDO sul Nord Africa (Di martedì 14 gennaio 2020) E' un inverno alla rovescia quello che stiamo osservando in questo atipico mese di gennaio. L'assenza del FREDDO su quasi tutta Europa deriva da un Vortice Polare particolarmente forte, che calamita tutta l'aria gelida verso l'Artico. Questa è la causa delle temperature eccessivamente alte per il periodo nel Vecchio Continente, soprattutto alle latitudini settentrionali laddove vengono richiamate correnti miti occidentali e non vi è quasi traccia del FREDDO artico. Spicca poi l'assenza del FREDDO in Russia e Siberia e qui l'anomalia stagionale è ancora più eccezionale, con temperature medie che nell'ultima settimana sono risultate anche di oltre 10/12 gradi più elevati rispetto ai valori tipici del periodo. IL Clima tutt'altro che invernale ha riguardato anche gran parte dell'Europa Centro-Settentrionale. Laddove le correnti artiche hanno trovato varchi per scendere a ... Leggi la notizia su meteogiornale

