Busto Arsizio, incendio nella notte al termovalorizzatore Accam: in fiamme un serbatoio di olio (Di martedì 14 gennaio 2020) È scoppiato intorno alle 2 della scorsa notte l'incendio nei pressi del termovalorizzatore di Busto Arsizio nel Varesotto: intervenuti almeno 25 vigili del fuoco con otto automezzi per domare le fiamme divampate da un serbatoio di olio idraulico. Sul posto anche i tecnici Arpa per i rilievi del caso. Leggi la notizia su fanpage

