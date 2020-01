Apple sostituisce gratis gli Smart Battery Case difettosi (Di martedì 14 gennaio 2020) (Foto: Apple) Diversi lotti di Smart Battery Case per iPhone Xr, iPhone Xs Max e iPhone Xr presentano problemi durante l’uso quotidiano. Dopo numerose segnalazioni, Apple ha riconosciuto il malfunzionamento e ha preparato un programma di sostituzione gratuita del popolare accessorio. Gli Smart Battery Case sono custodie che da un lato proteggono lo Smartphone e dall’altro aumentano l’autonomia del dispositivo grazie a una batteria incastonata all’interno. Sono protagonisti di un buon successo in quanto soluzione ufficiale per garantire una vita più duratura al cellulare senza perdere il logo della mela morsicata che viene riproposto sul retro, con una continuità del design. I colori sono bianco e nero per Xr e bianco, nero o rosa per Xs e Xs Max. Aveva debuttato nel 2015 con iPhone 6s e c’è anche la versione per gli attuali iPhone 11. Due le problematiche ... Leggi la notizia su wired

