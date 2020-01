Andavano a Roma per assistere alla trasmissione ‘C’è posta per te’: bus distrutto dalle fiamme (Di martedì 14 gennaio 2020) A bordo c’erano circa cinquanta abruzzesi, provenienti dalla Valle Subequana e dalla Marsica, che erano diretti agli studi di registrazione del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ‘C’è posta per te’. Nessun ferito. Stando a quanto riporta il quotidiano locale ‘Il Capoluogo’, un autobus è andato a fuoco mentre era parcheggiato in un autogrill nei pressi di Tivoli, a pochi chilometri di distanza da Roma. Nessun ferito. A bordo c’erano circa cinquanta abruzzesi, provenienti dalla Valle Subequana e dalla Marsica, che erano diretti agli studi di registrazione del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ‘C’è posta per te’. Secondo la ricostruzione del giornale si tratta di un autobus di un’azienda di Avezzano. Nessun ferito o intossicato Sono stati immediatamente avvertiti i vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto dopo pochi ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Andavano a Roma per assistere alla trasmissione ‘C’è posta per te’: bus distrutto dalle fiamme… - justiceforme84 : @lagoldoninuda @InterCM16 I soldi di Politano andavano/vanno messi per il centrocampo dove secondo me c'è più bisog… - LucaMuscolo : @MilanNewsit Il pezzo in cui dal nulla dice che da Milano tutti andavano in viaggio di nozze a Roma mentre lui è an… -