Accusa un malore e si accascia al suolo, morto poliziotto 50enne (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastel Volturno (Ce) – Dramma a Castel Volturno dove, questa mattina, ha perso la vita un poliziotto di 50 anni, in servizio a Pianura, sposato e padre di due figli, che si è accasciato dopo un malore che lo ha stroncato sul colpo. L’allarme è scattato quando i familiari hanno più volte cercato di rintracciarlo al telefono ma non hanno avuto risposta. Quando i soccorsi sono arrivati a casa non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. L'articolo Accusa un malore e si accascia al suolo, morto poliziotto 50enne proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

borrelliluigim : #CastelVolturno. Dramma in casa, Gaetano Senarcia muore a 50 anni per un malore improvviso. Era un agente di polizi… - CorriereCitta : Accusa un malore alla guida dell’auto e muore allo svincolo per la Pontina - romatoday : Sant'Oreste, esce da auto in fiamme e accusa malore: morto giornalista -