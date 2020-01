Smog: Arpav, in Veneto calano livelli Pm10, ma restano invariate condizioni di criticità (Di lunedì 13 gennaio 2020) Padova, 13 gen. (Adnkronos) - Tra sabato e domenica si è registrato un significativo calo delle concentrazioni di polveri sottili grazie al passaggio di una piccola depressione in quota che ha favorito un maggior rimescolamento sabato e un'attenuazione dell'inversione notturna tra sabato e domenica. Leggi la notizia su liberoquotidiano

TgrRai : RT @TgrVeneto: In calo i valori PM10 in Veneto: lo sostengono i dati Arpav 2019, che rilevano un miglioramento rispetto all'anno precedente… - TgrVeneto : In calo i valori PM10 in Veneto: lo sostengono i dati Arpav 2019, che rilevano un miglioramento rispetto all'anno p… - vvoxonline : Qualità dell'aria in #Veneto, #Bottacin: «Attuare misure nazionali» #Arpav #smog >>> -