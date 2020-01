Sarri campione d’inverno: anche col Napoli ma niente scudetti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma, 13 gen. (askanews) – La Juventus ha chiuso il girone d’andata di Serie A battendo 2-1 la Roma all’Olimpico e laureandosi campione d’inverno con 48 punti in 19 giornate. “anche col Napoli siamo stati campioni d’inverno senza poi vincere lo scudetto, mi sono toccato ampiamente qua sotto”, ha commentato il tecnico della Juventus. Sarri è soddisfatto: “Abbiamo fattto 48 punti, la proiezione è di 96. Stiamo facendo benissimo a livello di risultati e ho le sensazione che possiamo ancora migliorare”, ha detto. Ai bianconeri sono bastati i primi dieci minuti per ottenere i tre punti, sbloccando il match al 3′ con Demiral e raddoppiando con Ronaldo su rigore al 10′. La reazione della Roma ha portato al palo di Dzeko al 65′ e il gol su rigore di Perotti al 68′. “Siamo contenti per tre punti su un campo ... Leggi la notizia su notizie

GoalItalia : Sarri-show in conferenza stampa: 'Juventus campione d'inverno? Mi sono toccato ampiamente sotto...' ?? - Agenzia_Ansa : #SerieA 2-1 alla Roma, Juve campione d'inverno. Gol di Demiral, rigore di Ronaldo e di Perotti. Infortunio Zaniolo… - officialmaz : Vince la #Juventus ed è campione d'inverno. Le bastano 10', il resto lo fa (più di forza che con lucidità) la #Roma… -