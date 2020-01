Roma, Zaniolo scrive dopo l’operazione: “Grazie per l’affetto, non vedo l’ora di tornare” (Di lunedì 13 gennaio 2020) dopo il messaggio postato sui social dal giocatore giallorosso, anche la Roma ha pubblicato sul sito internet una nota relativa all'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Nicolò Zaniolo nelle ultime ore: "L'intervento è tecnicamente riuscito. Il calciatore inizierà da domani la fase riabilitativa". Leggi la notizia su fanpage

DiMarzio : #Roma, per Zaniolo è rottura del crociato: domani l'intervento - AntoVitiello : contatti tra Roma e Milan per #Suso, lo spagnolo è tra le idee (non l'unica) del club giallorosso per sostituire Za… - SkySport : ?#UltimOra #Roma #Zaniolo, rottura del crociato anteriore destro Il centrocampista della Roma sarà operato domani… -