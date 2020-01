Roma, rapisce un cane e chiede un riscatto di 100 euro alla padrona (Di lunedì 13 gennaio 2020) Momenti d'ansia per una donna che ha perso il suo cane e ha ricevuto una telefonata da una 47enne che voleva estorcerle del denaro: "Dammi cento euro o non vedrai più il tuo amico a quattro zampe". Ad intervenire in suo aiuto i poliziotti del Commissariato Casilino che, avvenuto lo scambio, l'hanno arrestata. Leggi la notizia su roma.fanpage

