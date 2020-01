Pusher sorpeso dai carabinieri scappa in moto e si schianta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Si tratta di un 22enne catanese che andava a spacciare marijuana in moto da cross, i carabinieri essendo venuti a conoscenza della sua illecita attività lo hanno colto in flagranza di reato e lui, per non farsi arrestare è scappato sulle due ruote andandosi a schiantare ad una panchina Va in moto a spacciare droga, i carabinieri vengono a conoscenza delle sue abitudini e gli tengono una“trappola” ma lui fugge, corre e si schianta. Preso e arrestato. È accaduto a Catania, dove i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno messo le manette a Nicola Sparti, 22 anni, catanese. Su lui grava l’accusa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. I militari erano venuti a conoscenza delle abitudini di Sparti in virtù dell’utilizzo della sua moto da cross con la quale si recava in quella che ormai era diventata la “sua” zona ... Leggi la notizia su ilgiornale

