Massimo Giletti s’infuria: “Mi sono rotto”. Lite con Marco Polimeni, che minaccia querela (Di lunedì 13 gennaio 2020) Duro scontro a Non è l'Arena tra il conduttore e il presidente del consiglio comunale di Catanzaro, che ha 29 colleghi indagati per truffa. Forse imbeccato da un suggeritore, ha fatto infuriare Giletti: "Non sono un co..., mi sono rotto di questo tipo di politica". Polimeni ha minacciato quindi di querelarlo. Leggi la notizia su tv.fanpage

Ilconservator : RT @magicaGrmente22: Livelli top ! ' Comunque non rafforziamo troppo, se no uno torna a casa, si trova nel letto da solo… poi è un disastr… - MegaleHellas : Massimo Giletti si infuria con Marco Polimeni: 'Mi sono rotto le palle, pulitevi la bocca prima di parlare di Gratt… - magicaGrmente22 : Livelli top ! ' Comunque non rafforziamo troppo, se no uno torna a casa, si trova nel letto da solo… poi è un disa… -