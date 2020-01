Lutto per la Iena Matteo Viviani. Su Instagram, un post: “Buon viaggio papà” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Viviani (@Matteo Viviani Iena) in data: 13 Gen 2020 alle ore 7:47 PST Con questo post condiviso su Instagram, la Iena Matteo Viviani ha voluto condividere coi suoi tanti follower (oltre 388mila) il saluto al padre. Il noto volto del programma Mediaset non fornisce ulteriori … L'articolo Lutto per la Iena Matteo Viviani. Su Instagram, un post: “Buon viaggio papà” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

