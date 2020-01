Lazio Napoli: Insigne e la prudenza di Gattuso (Di lunedì 13 gennaio 2020) In Lazio-Napoli, spesso Insigne ha agito addirittura da quinto dietro. I suoi ripiegamenti esprimono la prudenza di Gattuso In questo inizio di avventura al Napoli, Gattuso tatticamente sta provando ad aggiustare soprattutto la fase difensiva. Sia nelle transizioni (contro l’Inter andò però malissimo) che in generale la fase di non possesso. La voglia è quella di non aggredire in zone particolarmente alte del campo, ma aspettare più prudenti, con una linea piuttosto bassa. In Lazio-Napoli, lo si è visto nei ripiegamenti di Insigne. Spesso faceva addirittura il quinto, come si vede nella slide sopra. Insomma, un Gattuso che si sta preoccupando di dare più solidità alla squadra, mettendo in seconda parte – per ora – il palleggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

