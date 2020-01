Imma Battaglia si scaglia contro Licia Nunez: “Sta sfruttando me ed Eva per far parlare di sé” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Con il passare delle ore e dei giorni nella casa del Grande Fratello Vip vengono fuori le storie e le vite dei protagonisti. Tra questi ha fatto molto discutere la storia di Licia Nunez, attrice che ha avuto un passato una storia con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi. Le due hanno avuto una relazione molto intensa prima dell’incontro tra Eva e Imma o almeno è quello che dichiara quest’ultima. Secondo il racconto fatto da Licia la situazione sarebbe completamente diversa. Già dal suo ingresso l’ex attrice de “Le tre rose di Eva” ha raccontato della sua vicenda amorosa, suscitando la reazione accesa di Imma Battaglia. Quest’ultima è stata anche ospitata proprio all’interno della casa per un incontro chiarificatore. Purtroppo tra le due non c’è stato modo di trovare un punto d’incontro, anche perchè le versioni fornite ... Leggi la notizia su kontrokultura

GrandeFratello : Imma Battaglia rompe il silenzio e racconta la sua verità. #GFVIP vi aspetta questa sera. - GrandeFratello : Lucia Nunez, da Vivere a Le Tre Rose Di Eva... ed una lunga storia d'amore con Imma Battaglia. Ora vive un nuovo am… - GrandeFratello : Licia Nunez ha avuto una lunga relazione con Imma Battaglia, sarà riuscita dimenticarla davvero dopo la loro rottur… -