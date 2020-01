Grande Fratello Vip 4, arriva il comunicato sulla presunta bestemmia di Antonio Zequila (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip già nella prima settimana del reality inizia le opportune verifiche per segnalazioni emerse dopo i dubbi del web e dei social. L’account twitter ufficiale della trasmissione in questi giorni è invaso da messaggi del pubblico inorridito da alcune scene viste durante la diretta su Mediaset Extra. Oltre alle dichiarazioni choc di Salvo Veneziano, aveva lasciato di stucco una frase pronunciata da uno dei concorrenti che, inizialmente, era stata scambiata per una bestemmia. GF Vip, Antonio Zequila sotto accusa Antonio Zequila non avrebbe pronunciato alcun tipo di bestemmia durante il day time. La produzione di Grande Fratello, dopo aver effettuato le opportune verifiche, ha avvisato i fan con un tweet: Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma. ... Leggi la notizia su trendit

