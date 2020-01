Ginnastica artistica, Vanessa Ferrari verso il rientro in gara: “Manca un mese, ci sarà da divertirsi” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Vanessa Ferrari si sta preparando per il suo attesissimo rientro in gara. La bresciana sarà infatti in pedana nel weekend del 20-23 febbraio quando a Melbourne (Australia) andrà in scena una tappa della Coppa del Mondo di specialità. La 29enne non compete dallo scorso mese di marzo, poi si sottopose a un’operazione ai piedi e a ottobre rinunciò all’appuntamento di Cottbus a causa di un piccolo problema fisico e alla scoperta di una malattia alla tiroide. La Campionessa del Mondo 2006 sta inseguendo la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e proprio attraverso il circuito internazionale va alla caccia dell’unico pass a disposizione al corpo libero, l’allieva di Enrico Casella è in lotta con Lara Mori e promette spettacolo nella terra dei canguri. Vanessa Ferrari si sta allenando alacremente al PalAlgeco di Brescia e annuncia battaglia: “Manca poco più ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Ginnastica artistica, Vanessa Ferrari verso il rientro in gara: “Manca un mese, ci sarà da divertirsi” - marcellaGaaD : UMBRIA Primo Livello 7 e 8 Marzo Metodo GaaD Ginnastica Artistica Applicata alla Danza®© di #MarcellaRomano… - marinella2569 : @JungerMatilda Matilda hai mai visto le divise della federazione italiana ginnastica artistica per i maschietti? -