Conte: "Dalla parte dei libici se vogliono la democrazia" (Di lunedì 13 gennaio 2020) "Rivolgo un appello a tutti i libici. Con i loro comportamenti decidono il loro futuro: se vogliono aprirsi alla piena vita democratica troveranno nell'Italia un percorso alleato. L'Italia non mira ad ingerenze o a interferenze". Lo ha detto il premier italiano Conte, parlando della situazione libica, dopo l'incontro con il presidente turco, Erdogan ad Ankara. Poi ha aggiunto: "L'iniziativa turco-russa auspico che possa dare un tregua definitiva. Dobbiamo lavorare tutti per questo obiettivo comune. Serve un dialogo duraturo". "L'Italia - ha aggiunto - ha sempre assunto una posizione molto chiara e questo ci dà credibilità. Faccio appello ai libici perché ogni loro comportamento decide il loro futuro, quindi devono scegliere quale futuro vogliono: se uno democratico troveranno nell'Italia sempre un alleato". "Non è pensabile che io abbia voluto far incontrare ... Leggi la notizia su agi

