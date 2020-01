Allarme qualità aria a Milano: limitazioni ancora in vigore (Di lunedì 13 gennaio 2020) È ancora critica la situazione smog: la qualità dell’aria non migliora a Milano. Il clima e la totale assenza di piogge non aiutano e i valori di Pm10 non sembrano variare. Durante la giornata di sabato 11 gennaio è stata registrata una media di 80.1 µg/m³, di poco inferiori rispetto al giorno precedente, ma comunque nettamente sopra la soglia. Allarme qualità aria Nemmeno la periferia si salva da questa situazione, ad esempio a Pioltello si registrano 101 µg/m³ e 66, 92 a Cassano d’Adda. In centro città invece i numeri variano da zona a zona, ma si tratta comunque di una condizione preoccupante. Le misure antismog decise il 2 gennaio rimangono in vigore: circolazione limitata per i mezzi fino a euro 4 diesel e vietata la sosta con motore acceso. I limiti sono attivi in tutti i comuni con più di 30mila abitanti e in quelli che hanno volontariamente firmato il protocollo. Ad ... Leggi la notizia su notizie

