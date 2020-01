A Napoli i graffiti della crew 1UP su monumenti ed edifici storici (Di lunedì 13 gennaio 2020) La crew 1UP, tra le più famose a livello internazionale nel mondo dei graffiti, è arrivata anche a Napoli. Ma tra i muri scelti ci sono anche palazzi storici e monumenti: la firma è comparsa nelle ultime settimane su diversi edifici del centro storico. Qualche anno fa, nel 2015, era successa la stessa cosa a Roma. Leggi la notizia su fanpage

