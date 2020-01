Von der Leyen ammette: “L’Europa non può fare nulla per la Libia” (Di domenica 12 gennaio 2020) Il recente evolversi degli eventi in Libia ha dimostrato ancora una volta l’incapacità della struttura dell’Unione europea di gestire una politica estera di rilievo internazionale. La scena in Libia pare infatti essere stata definitivamente presa da Stati extraeuropei, su tutti Turchia, Qatar e Russia, che hanno spodestato dalla partita il continente che, più di chiunque altro, avrebbe interesse che la situazione libica si stabilizzasse: l’Europa. Del Vecchio Continente rimane la sola Francia a giocare un ruolo d’ombra, con l’unico interesse di tutelare le rendite delle proprie aziende. L’Italia ha un vincolo esterno anche in politica estera In questo scenario, l’Italia, che è il Paese europeo che più di ogni altro avrebbe interesse nel vedere un nord Africa finalmente stabile e prospero, ha deciso di subordinare la propria agenda di politica estera a quella di istituzioni ... Leggi la notizia su it.insideover

