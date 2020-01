Tensione Torino, battibecco Mazzarri-Marocchi e scoppia anche un caso (Di domenica 12 gennaio 2020) “Il Bologna è una brava squadra, complimenti a Mihajlovic. Abbiamo avuto un pizzico di sfortuna ma ce la siamo meritata. Abbiamo fatto una partita attenta, eravamo senza forze. E’ stata la vittoria del gruppo”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria contro il Bologna. “Questo è un campionato più difficile rispetto all’anno scorso, molte squadre sono migliorate. Questa nostra posizione ha più valore. In tre partite così importanti abbiamo fatto tre vittorie, sommando Roma e la sfida di Coppa Italia vinta ai rigori. Ostilità su di noi? Non intendo parlare. Non sono giustificate dal Calcio. I ragazzi sanno cosa facciamo. Si vede il nostro impegno, abnegazione e professionalità. Non c’entra l’ambiente. Ci sono altre cose. La squadra e il Calcio non c’entrano nulla”, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

